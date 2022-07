Mel Thijssen wint 1.50m CSI4* Valkenswaard

De hoofdrubriek van de dag op het CSI4* in Valkenswaard eindigde in winst voor Mel Thijssen met Florida Balia NL (v.Bustique). Met de 61.35 seconden die ze deed over het 1.50m parcours verwees ze Abdel Said met Goldenstar (v.Baccardi VDL) naar de tweede plaats. Derde werd Philippe Leoni met Miss Marie van 't Winnenhof (v.Edjaz van 't Merelsnest) die de klok stopte op 64.55 seconden.

Mel Thijssen had precies de goede rubriek uitgekozen vandaag om te vlammen want de winst leverde haar een mooie 12.825 euro op die ze kon toevoegen aan een imponerende winlijst voor een amazone van net 21 jaren jong. Volgende week gaat ze in Oliva een gooi doen naar de Europese titel bij de Young Riders en ze is een van de grote kanshebbers daarvoor want deelnemers van haar leeftijdscategorie die 1.50’s kunnen winnen op 4* niveau die zijn er maar weinig in Europa.

Nederlanders

Piet Raijmakers reed met van Schijndel’s Gladstone (v.Grison van den Bisschop) een foutloze rit in 67.49 seconden en eindigde daarmee op de achtste plaats. De twaalfde en laatste prijs was voor Gerben Morsink die met Carina Z (v.Carthino Z) vier strafpunten kreeg in 62.55 seconden.

Uitslag