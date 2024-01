Mel Thijssen wint GP-kwalificatie Vejer de la Frontera

Mel Thijssen zette vandaag de winnende rit neer in het hoofdnummer van de dag in Vejer de la Frontera. In de Grand Prix-kwalificatie over 1,45m verreden over twee fasen stuurde Thijssen haar succesvolle merrie Florida Balia NL (v. Bustique) in 27,17 seconden foutloos over de finish. De Britse Nicole Lockhead Anderson kwam met I am a Harley (v. Harley VDL) het dichtst bij Thijssen in de buurt.

Thijssen zette met Florida Balia NL in de afgelopen paar maanden al meerdere topresultaten neer. Zo wonnen ze in oktober een rubriek in Gorla Minore en Leeuwaren en waren er top drie-klasseringen in Salzburg en Groningen.

Top drie

In Vejer de la Frontera hielden achttien combinaties in beide fasen de balken in de lepels. Twaalf van hen finishten met een tijd onder de 30 seconden. Thijssen was met 27,17 seconden verreweg de snelste, Lockhead Anderson kwam in 27,71 seconden aan de finish. Luis Mateos Bernaldez stuurde Chamant de Biolley (v. Chacco Blue) met 0/0/27,76 naar plaats drie.

Uitslag.

Bron: Horses.nl