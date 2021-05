Mel Thijssen wint U25-GP in Lamprechtshausen

Zojuist schreef de Nederlandse springamazone Mel Thijssen de U25-GP in Lamprechtshausen op haar naam. Thijssen won de tweefasenrubriek met de 11-jarige KWPN'er Florida Balia NL (v. Bustique). De combinatie bleef als enige foutloos en noteerde de winnende tijd van 39,24 seconden.

Springamazone Nina Pangeršic pakte de tweede plaats met de 12-jarige schimmel Delissimo de Fremis (v. Cardento). Het duo was de enige, naast Mel Thijssen, die een foutloze eerste ronde had en de barrage mocht rijden. Het paar kreeg 6 strafpunten in de barrage.

Theresa Kröninger derde

De Duitse springamazone Theresa Kröninger behaalde de derde plaats met de 11-jarige ruin Campino 492 (v. Comme il Faut). De combinatie finishte in 84,12 seconden, waardoor het paar 2 strafpunten kreeg in de eerste ronde.

KWPN-merrie Fiolita vierde

De Italiaanse springamazone Sofia Manzetti greep de vierde plaats met de 11-jarige KWPN’er Fiolita (v. Diamant de Semilly). Het duo liet een balk vallen en passeerde de finishlijn in 72.90 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl