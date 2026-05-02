Mel Thijssen zegeviert in 1,50m Opglabbeek

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Mel Thijssen zegeviert in 1,50m Opglabbeek featured image
Mel Thijssen met Cobalt de Quélennec Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Mel Thijssen werd vorige week nog zesde op het NK senioren met Cobalt de Quelennec Z (v. Cornet Obolensky) en laat ook met haar andere paarden van zich horen. In Opglabbeek reed zij Chic Fou de La Bastide (v. Chessmann van de Helle) zojuist naar de winst in het 1,50m direct op tijd, tevens een kwalificatie voor de Grote Prijs van morgen. Met een tijd van 61,95 seconden bleef zij Daniel Deusser en de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso) voor, die gisteren nog de andere GP-kwalificatie op hun naam schreven.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant