Mel Thijssen zet succesreeks voort in Vejer: Overwinning in 1,50 met Florida Balia

Mel Thijssen blijft scoren in Vejer de la Frontera. Na een hele rits topklasseringen op het Spaanse CSI liet ze vandaag weer van zich horen in het tweefasen over 1,50 m. In deze rubriek was Thijssen met Florida Balia NL (v. Bustique) een maatje te groot voor de concurrentie en greep de overwinning.

Met Florida Balia pakte Thijssen eind vorige maand al een zege in Vejer, toen in het 1,45 m. Eerder deze maand lieten ze zien ook geen enkel probleem te hebben met een gaatje hoger en was er een tweede plaats in het 1,50 m. In het 1,50 m. van vandaag sprongen ze foutloos en doken met de snelle tijd van 29,50 als enige onder de 30 seconden.

Top drie

Beste poging om in de buurt te komen deed Gustavo Arroyo. Met G&C Virko Minotais (v. Chacco-Blue) klokte de ruiter uit Venezuela 30,69 seconden en werd daarmee tweede. De top drie werd compleet gemaakt door de Spaanse ruiter Jesus Garmendia Echevarria met Coco Star des GY (v. Namelus R). Zij kwamen in 31,12 seconden over de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl