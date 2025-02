Mel Thijssen zevende in 1,50m Hong Kong

Broer en zussen Thijssen zijn met enkele van hun paarden dit weekend afgereisd naar het 5* concours in Hong Kong. In de eerste reguliere internationale rubriek, een 1.50m direct op tijd, scoorde Mel Thijssen gelijk een zevende plaats. Deze prestatie noteerde ze in het zadel van hun zelfgefokte KWPN-merrie Juice (v. Tyson).

Van de 23 combinaties bleven er tien foutloos, waarbij de Fransman Roger Yves Bost met de Jarnac-zoon Embassy du Chateau de winnende tijd van 55,44 seconden noteerde. Zascha Nygaard Lill pakte met Com’on Miss Ogano Sit (v. Ogano Sitte) de tweede plaats, gevolgd door Richard Vogel en de voshengt Kansall (v. Kannan) op drie.

Thijssen

Afgelopen najaar maakte Thijssen en de Tyson-dochter hun 5* 1,60m GP-debuut in Helsinki, waarna enkele CSI’s op 1,40m/1,45m-niveau volgde. In Hong Kong hebben ze de smaak verder naar boven toe weer te pakken, morgen starten ze dan ook in het 1,55m.

Uitslag

Bron: Horses.nl