Mel Thijssen is met Gamin de Nesque (v. Rock 'n Roll Semilly) zevende geworden in de 1,50m Grand Prix van Baicoi. De winst ging naar KWPN-merrie Karonia L. (v. Harley) onder het zadel van de Portugese ruiter Rodrigo Giesteira Almeida.

Mirjam Hommes Door

Karonia L. is gefokt door Theo Lemmers en al jaren succesvol met Almeida. De inmiddels 11-jarige merrie won dit jaar ook al de (viersterren) Grand Prixs van Arezzo en Chantilly.

De tweede plaats was voor Hasan Senturk uit Turkije, met Avant Toi (v. Quite Easy). Marie Eder Ferrero uit Monaco maakte de top drie compleet met Quesera de Muze (v. Fantomas de Muze).

Uitslag

Bron: Horses.nl