Melvin Greveling zevende in Grote Prijs Opglabbeek

nog combinaties pauze stond basisparcours op Lahde de Tot was voegden moment tweede Greveling de de aan slechts twee foutloos In tweede op bij aflegde. plaats. van die barragekandidaten. tijdfouten de de dat zich het het enige deel met zes ruiter wedstrijd

met Queen derde Ib Nieberg

voor Baryard-Johnsson Dellen een Malin Lahde (v. door wist de voldoende barrage haar buurt 43,55 van in foutloze (v. het Z) Gerrit gefokte Queen 42,66 Zij in H&M toon niet komen, met completeerde de in Indiana Quasimodo met ronde in net direct de tijd was overwinning. zette Nieberg seconden. met S. van starter de maar Schuttershof) seconden. 42,52 de te Als Ib seconden van finishten dicht podium. Kashmir eerste

Uitslag

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