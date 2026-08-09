Melvin Greveling zevende in Grote Prijs Opglabbeek

Het viersterrenconcours in Opglabbeek werd zojuist afgesloten met de Grote Prijs over 1,60 m. Melvin Greveling maakte daarin met de dertienjarige Noukie (v. Deauville van T L) hun debuut op deze hoogte. Twee tijdfouten hielden het duo uit de barrage, maar een zevende plaats betekende een veelbelovend resultaat. De overwinning ging naar de Duitser Harm Lahde met de eveneens dertienjarige hengst Oak Grove’s Commander Bond (v. Comme il Faut).
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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