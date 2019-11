Meredith Michaels Beerbaum gaat nieuwe uitdaging aan

De Duitse topamazone Meredith Michaels Beerbaum heeft haar focus verlegd. Vanaf begin 2020 zet de 49-jarige haar professionele carrière als amazone op een lager pitje. Michaels Beerbaum wil meer tijd vrijmaken voor het begeleiden van ambitieuze leerlingen, waarbij de Duitse haar kennis en expertise wil overbrengen. De schoonzus van Ludger Beerbaum blijft nog wel op concours gaan, maar wil niet meer wekelijks wedstrijden rijden. De topamazone droomt ervan om de Grand Prix in Aken voor de tweede keer op haar naam te schrijven.

De amazone heeft een enorme staat van dienst en heeft vele overwinningen op haar naam staan. Michaels Beerbaum behoort tot de selectieve groep ruiters die drie keer de wereldbekerfinale hebben gewonnen. Ze werd in 2007 in Mannheim met de donkerbruine ruin Shutterfly (v. Silvio I) Europees Kampioen. In 2010 maakte ze deel uit van het Duitse team dat goud pakte op het WK in Lexington. In 2005 won Michaels Beerbaum de Grand Prix op het CHIO Aken.

Goed team

Michaels Beerbaum: ”Een groot deel van mijn succes is te danken aan het feit dat Markus en ik een goed team zijn. Wij hebben ons gefocust op doelen en hebben deze behaald. Om dit te bereiken is een goede planning en hard werken nodig. Het is belangrijk dat paard en ruiter op het juiste moment op de juiste plaats zijn.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping