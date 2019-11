Meredith Michaels-Beerbaum verliest vier toppaarden aan Rodrigo Pessoa

Cool Hand Luke (Contendro I x Argentinus), Calle (Carell x Capitalist), La Caramba (Carambole x Caretino) en Carlito's Way (Casall Ask x Lordanos) zijn van de stallen van Meredith Michaels-Beerbaum verplaatst naar die van Rodrigo Pessoa. Zijn krijgt de Braziliaanse ruiter van eigenaar Artemis Equestrian Farm, waar hij sinds dit jaar voor rijdt, de kans om zoveel mogelijk op concours uit te komen. Nu hij geen bondscoach van het Ierse springteam meer is, wil Pessoa zich volledig op de sport richten.

Dat besluit maakte Pessoa vooral met de Olympische Spelen in Tokio in het achterhoofd. Vanaf het begin van dit jaar was de ruiter alweer actief in de sport met Venice Beach (Voltaire x Escudo I) en Quality FZ (Quintender x Berlin). Pessoa had eerder al aangekondigd op zoek de zijn naar meer paarden om mee uit te komen op het hoogste niveau. Op die manier wil hij indruk maken op bondscoach Philippe Guerdat.

Het vertrek van de vier paarden is een grote aderlating voor Michaels-Beerbaum.

Bron: Grand Prix Replay