Merries domineren 1,40m in Deurne, opvallend debuut Mayflower of Zsa Zsa

Archieffoto Siebe Kramer met Mayflower ZsaZsa (Comme il faut x Sam). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Savannah Pieters

Merries voerden donderdagavond de boventoon in de tweesterren Medium Tour in Deurne. De volledige top vijf bestond uit merries, waarvan er drie een Nederlandse fokker hebben. De door W. & R. Ottenheijm gefokte KWPN-merrie Koko (v. Harley VDL) schreef met haar Sloveense ruiter Gaj Riosso het 1,40m direct op tijd op haar naam. Mien Viola (v. Cohinoor VDL, fokker B. Derksen) eindigde met Logan Fiechter als derde, terwijl Mayflower of Zsa Zsa (v. Comme il faut, fokker C.C. Huisman-Holst) onder Siebe Kramer naar de vierde plaats sprong.

