Merrieveulen voor Olympische Amelia

Bij Egbert Kuyer in Dwingeloo is vanmorgen de Olympische merrie Amelia (v. Cantos) van de in Nederland levende Egyptische springruiter Karim el Zogby bevallen van een merrieveulen. Emir R (v. Colman) is de vader van het fraaie bruine merrietje.

”Amelia was op de 17-de uitgeteld”, vertelt Egbert Kuyer. ”Maar ze had bijna geen uier. En ontzettend kleine tepeltjes. Daar maakte ik me nog wel wat zorgen om. Maar nu drinkt ze toch goed, dus dat is een hele opluchting.”

Geen ICSI

Karim el Zogby en Egbert Kuyer kennen elkaar sinds de Egyptenaar de merrie Sirabanta (Animo x Abantos) van de topfokker uit Dwingeloo uitbracht. Amelia, een zeer speciale, maar altijd spectaculair springende dochter van Cantos, ging in oktober 2019 als sportpaard met pensioen. ”Karim vertelde mij dat iemand hem had aangeraden om ICSI met Amelia te doen. ‘Wat vind jij daarvan’, vroeg hij aan mij. Ik zeg: weet je wel hoe lang merries last kunnen hebben van het oppikken van die eitjes? ‘Ach’, zei Karin toen, ‘ik laat het allemaal wel aan jou over’. En toen heb ik besloten om Amelia gewoon zelf een veulen te laten krijgen.”

Stuk rustiger

Kuyer vertelt dat Amelia, die bekend stond om haar heel speciale karakter, in de kudde met zijn andere fokmerries inmiddels een heel stuk rustiger is geworden. ”Een aparte zal het altijd wel blijven, maar je merkt toch dat ze nu een heel ander leven heeft dan toen ze nog naar de Olympische Spelen ging.”

Winnares in Al Ain

Amelia won op 1.60m-niveau de Grote Prijs van Al Ain en werd tweede in de GP’s van Mannheim en Dinard. In 2016 nam ze deel aan de Spelen in Rio de Janeiro.

