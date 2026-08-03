Messi van’t Ruytershof maakt rentree na ruim een jaar afwezigheid

Petra Trommelen
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Messi van’t Ruytershof maakt rentree na ruim een jaar afwezigheid featured image
Janne Friederike Meyer-Zimmermann met Messi van ’t Ruytershof. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na een afwezigheid van ruim een jaar is de 14-jarige BWP-ruin Messi van’t Ruytershof afgelopen weekend teruggekeerd in de wedstrijdring. Tijdens de Longines Global Future Champions in Valkenswaard bracht Janne Friederike Meyer-Zimmermann haar voormalige Nations Cup-paard weer aan de start.

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