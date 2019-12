Michael Blake aangesteld als bondscoach Ierse springruiters

Michael Blake is door Horse Sport Ireland benoemd tot High-Performance Jumping Director en hij neemt ook de rol van chef d'équipe van de Ierse springploeg op zich. De Braziliaan Rodrigo Pessoa was tot op heden bondscoach van het Ierse team. Blake is al bijna drie jaar betrokken bij de Ieren en hij heeft een belangrijke rol bij het succes van de Ierse springruiters vervuld. Voorafgaand aan deze aanstelling bekleede Blake de rol van Senior Development Jumping Manager en Assistant Team Manager. Daarvoor was hij actief bij de jeugd.

Blake heeft in zijn functie als Senior Development Jumping Manager met succes zowel paarden als atleten over de hele wereld gescout en hen de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan landenwedstrijden. Onder zijn ervaren oog zijn er gemiddeld 28 nieuwe combinaties die elk jaar hun Nations Cup-debuut maken.

Focus

Blake gaat zich onder andere richten op de prestatiedoelen voor de Olympische Spelen in Tokio. De Ier is hierbij verantwoordelijk voor de planning, de prestatiebewaking en de selectie van het Ierse team.

Grote eer

Blake: ”Ik ben heel blij dat ik door Horse Sport Ireland ben gekozen voor deze functies. Het is een eer en een grote verantwoordelijkheid om het Ierse team voor de Olympische Spelen te selecteren. Ik geef alle topsporters de gelegenheid om zich te bewijzen voor deze selectie.”

Waardering

Blake: ”Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de eigenaren die hun paarden van wereldklasse beschikbaar stellen aan het Ierse team. Deze 32e Olympische Spelen is speciaal voor Ierland, omdat we drie teams sturen om te strijden in de disciplines dressuur, eventing en springen. We ondersteunen elkaars disciplines in Tokio.”

Bron: Horses.nl/Stud for Life/Horse Sport Ireland