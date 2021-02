Michael Cristofoletti eist nipt overwinning op, Kuipers vierde

Michael Cristofoletti legde vanmorgen met de negenjarige Oldenburger Sig Chiari (v. Cristallo II) het tweefasen-parcours over 1.45m als snelste af in Vejer de la Frontera. De Italiaan bleef in het tweede deel foutloos en noteerde de winnende tijd van 26,99 seconden. Drie Nederlanders presteerden goed in deze kwalificatierubriek.

Karim Elzoghby deed er met de elfjarige KWPN’er F-Narcist (v. Napels) alles aan om de tijd van Cristofoletti te verbrijzelen, maar het lukte net niet. Met het fokproduct van Hans Dings uit Heeze kwam de Egyptenaar 0,17 seconden tekort om de overwinning op te strijken.

Reich derde

Pia Reich bezette de derde plaats met de Lordanos-dochter PB Jinka, die ze al sinds september 2018 onder het zadel heeft. De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 27,98 seconden.

Kuipers en Jochems in top vijf

Doron Kuipers was de beste Nederlander in deze kwalificatie. Hij eindigde net buiten de top drie met de tienjarige KWPN’er Gallardo CSI (v. Ustinov). Kuipers rekende op het fokproduct van Christabel Schilder en zette de klok stil in 28,05 seconden. Kevin Jochems werd vijfde met de twaalfjarige KWPN’er Egwel. Willem Greve legde met High Five (v. Toulon) beslag op de zevende plaats.

