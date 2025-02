Michael Greeve derde in 1.45 m Vejer de la Frontera

Michael Greeve stond vandaag met Minerva M op het podium van het tweefasen speciaal op 1.45m niveau in Vejer de la Frontera. De springruiter uit Veeningen moest in deze proef met 56 deelnemers alleen de Zwitser Noah Keller en de Fransman Alexis Goulet voor laten gaan.

Keller was in de tweede fase de snelste met de Kannan-dochter Erlita de Galeste: 0/29,64 seconde. Alexis Goulet was met Fiore Z (v. For Pleasure) een seconde langzamer (0/30,62 seconde), maar hield wel Michael Greeve op afstand.

Nederlandse fokproducten

Met de door J.C. Mailly gefokte KWPN’er Minerva M (v. Falaise de Muze) klokte Greeve 0/31,22 en bleef daarmee net Alexis Goulet voor die met zijn tweede paard Kaylee (v. Carrera VDL, fokker F. Dekker) vierde werd. De vijfde plaats was voor de Brit Ronnie Jones, die een fokproduct van Roelof Bril had gezadeld, Key West (v. Tangelo van den Zuuthoeve).

Bron: Horses.nl