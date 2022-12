Michael Greeve derde in zware GP Kronenberg

De Grand Prix van Kronenberg bleek bepaald geen makkelijke opgave. Van de 43 combinaties wisten er maar zes met de nul over de finishlijn te komen. In de barrage waren er slechts twee combinaties die opnieuw foutloos bleven. De winst ging naar de Belg Pieter Kenis. Hij stuurde Ohaj de Regor (v. Kannan) in 40.38 seconden naar de overwinning. Michael Greeve zette het beste Nederlandse resultaat neer door derde te worden.

We moesten lang wachten op de eerste foutloze combinatie. Voor de pauze was het Leopold van Asten die VDL Groep Iron Z (v. Charisma Z) als eerste zonder fouten naar de finish stuurde. In de barrage kreeg van Asten een onverdiende fout en eindigde daarmee nipt buiten het podium op de vierde plaats. Ook Michael Greeve kreeg een pechfout in de barrage maar stuurde Jacksonville Eurohill (v. Emerald) wel bijna een seconde sneller rond. Met een tijd van 38.21 seconden was hij de snelste vierfouter en eindigde op de laagste trede van het podium.

De starters na Greeve wisten dat ze het rustig aan konden doen. Charlotte Philippe ging duidelijk voor een foutloze ronde en moest nog oppassen niet met tijdfouten te finishen. In het zadel van Electro Vd Kromsteeg Z (v. Emerald) klokte de amazone een tijd van 45.07 seconden. Aangezien er maar twee combinaties dubbel foutloos bleven reed Philippe met deze tijd naar de tweede plaats.

Bron: Horses.nl