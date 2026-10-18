Michael Greeve: ‘Deze stond hoog op mijn lijstje’

Regerend Nederlands kampioen Michael Greeve schreef zaterdagavond de Grand Prijs van Indoor Friesland op zijn naam. Een overwinning die hoog op zijn lijstje stond. "Ik ging er echt voor."

Savannah Pieters Door

Greeve steekt niet onder stoelen of banken dat hij zijn zinnen had gezet op de afsluitende Grote Prijs. “In de kwalificatie waren we al tweede en vandaag liep de barrage precies zoals ik wilde. Veel meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Het klopte gewoon.”

Aan enthousiasme ontbreekt het de winnaar in ieder geval niet. “Volgend jaar hoop ik er absoluut weer bij te zijn. Indoor Friesland staat met stip in mijn agenda.” Voor Rubens staat binnenkort het concours in Maastricht op het programma. En daarna? Greeve durft alvast voorzichtig vooruit te kijken. ‘Wie weet volgend jaar het EK. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.’

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Bron: Persbericht