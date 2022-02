Michael Greeve doet uitstekend mee in hoofdnummer Vejer

Michael Greeve en Eurohill's Fyolieta (Carambole x Animo) waren vorige maand al een klasse apart door twee keer de Grote Prijs van CSI Exloo te winnen. Ook vandaag op CSI Vejer de la Frontera had Greeve de merrie goed aan het springen. In het hoofdnummer, een tweefasen over 1,50 m. klokte het duo 30,82 seconden en werd daarmee zesde in de sterk bezette rubriek.

Jana Wargers klokte de snelste tijd. De Duitse bleef met Chacco’s Lady (v. Chacco-Blue) als enige onder 29 seconden (28,76) en mocht daarmee de eerste prijs ophalen. Roger Yves Bost had er met Cassius Clay VDV Z (v. Calvino Z) 29,43 seconden voor nodig en werd daarmee tweede. Met 29,56 seconden maakten Jens Baackmann en Nomanee (v. Non Stop) de top drie compleet.

Thijssen, Bril en Greve

Naast Greeve eindigden voor Nederland nog drie combinaties in de prijzen. Sanne Thijssen en Hi There (v. Nabab de Reve) werden elfde, Roelof Bril en Dizzy Lizzy (v. Otangelo) 16e en met de 18e plaats vielen ook Willem Greve en Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek) nog in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl