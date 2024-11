In het hoofdnummer van de dag in Rouen, een viersterren 1,50 m. met barrage, wist Michael Greeve de tweede plaats te behalen met Denver (v. Diarado). Slechts zes combinaties wisten de barrage te bereiken, waarin Arthur Le Vot met Djinn Cece (v. New Look du Thot) de snelste bleek. Alice Laine maakte met Emerald Sitte (v. Nabab de Reve) het podium compleet.