Michael Greeve en Jimmy Lee dik bovenaan in Oliva

Michael Greeve is vandaag sterk begonnen aan CSI Oliva. Met de door Gert Jan Bouwkamp gefokte KWPN-ruin Jimmy Lee GJB (Up To Date x Armitage) sprong Greeve in de rubriek voor zevenjarigen een razendsnelle barragerit in 44,50 seconden. Met die tijd was het duo dik 3,5 seconden sneller dan de concurrentie.

Fabienne Daigneux-Lange kwam het dichtst in de buurt. Zij werd met Kannan-zoon Kinder Fee Sauveniere Z tweede in 48,11 seconden. De derde combinatie die foutloos binnen de 50 seconden bleef (49,58) was Jamal Rahimov met Gigolo’ Di Villagana (v. Ballantine Di Villagana).

Nogmaals Greeve

Ook met de merrie Jetplane (v. Whitesnake) reed Greeve zich in de prijzen. De combinatie was de snelste vierfouter in de eerste omloop en eindigde als twaalfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl