Michael Greeve en ‘leenpaard’ Katoulon tweede in 1,50 Eindhoven

en kwam liet de zien combinatie CSI springen. barrage snelle de Kessel van over de koos m. hij met Vandaag de weken m-parcoursen. tweede. In ook rubriek twee met op en kunnen seconden 42,74 Michael Greeve het daarmee te in over foutloos werd gelden Voor 1,50 1,40 finish Katoulon makkelijk voor tijd debuut

voor Zege Lazarus

Allersnelst legde af (v. het opnieuw ruiter Fockaert 18 er sprong terugkomen Chacco-Blue) met in daarmee seconden en Belg Miss Nederland rijdende, 41,56 voor Zuid-Afrika De de hoofdprijs. seconden derde De Daarin er Chacco Van Oliver in bleven voor combinaties 9 naar gevestigde, Paris Lazarus. de (v. Biolley 51 mochten in de foutloos. 42,91 Niels plaats. Me barrage. barrageparcours bleek met Messenger) won de

NL Nog prijzen meer voor

Hendrik-Jan Kentucky Ipsthar, Mulder Pim met werden Jeroen door op met barrage: Penelope op Possible van vier met acht Nederlanders in Schuttert SRK, Boerekamp op tot Kailon. met met It’s De N, Roelof met en Bas zes Iberico zeven Bril vijf op op vier de Dubbeldam Moerings Just foutloos negen bleven de die met JW Moerhoeve, allemaal op Finn bezet plaatsen negen en

Uitslag

Bron: Horses.nl