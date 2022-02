Michael Greeve en Leopold van Asten in de prijzen 1.50m Vejer de la Frontera

Michael Greeve pakte zojuist de zevende plaats in de 1.50m-rubriek in Vejer de la Frontera met de KWPN'er Eurohill's Fyolieta (v. Carambole). Het duo liet in de barrage een balk vallen en noteerde een tijd van 34,85 seconden. Leopold van Asten belandde met de Oldenburger VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) ook in de prijzen.

De Belgische springruiter Gregory Wathelet schreef het 4*-parcours op zijn naam met de schimmel Argentina de la Marchette (v. Acajou de la Marchette). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 34,78 seconden.

Van Asten pakt ook prijs

In het zadel van de Oldenburger VDL Groep Miss Untouchable bemachtigde Leopold van Asten de negentiende plaats. De combinatie liet een balk vallen in de eerste ronde en finishte het parcours in 68,38 seconden.

