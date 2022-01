Michael Greeve geeft cursus barrage rijden in CSI1* GP van Exloo

Michael Greeve was overtuigend de beste in de barrage van de GP van het CSI1* concours te Exloo. Met Keep It Cool Sss (v.VDL Zirocco Blue) reed hij een barrage uit het boekje in 30.99 seconden. Piet Raijmakers met Jadzia (v.Van Schijndel's Rascin) zette de klok stil op 31.54 seconden wat hem de tweede prijs bracht. Derde werd Daan van Geel met Kahlua-Carmen (v.F One Usa) in 31.76 seconden.

Notoire hardrijders

Een barrage waaraan o.a. deelnemers als Piet Raijmakers, Michael Greeve en Albert Zoer meedoen, staat bijna altijd garant voor spektakel. En dat kwam er.

Piet Raijmakers nam de leiding over van Hendrik-Jan Schuttert en dook maar liefst ruim twee seconden onder zijn tijd. Als Piet Raijmakers in vorm is, en dat is hij de laatste tijd, dan kun je er de klok op gelijkzetten dat je van goede huize moet komen wil je zijn tijd kunnen kloppen. Raijmakers kreeg een rit waarbij hij ervoor zorgde overal een voorwaartse afstand te hebben. Er was weinig dat hij had kunnen doen om nog iets van zijn tijd af te halen.

Michael Greeve’s masterclass

Eenieder die graag wil zien hoe je op de beste manier op tijd kunt rijden moet de video bekijken van Michael Greeve. Net als Piet Raijmakers zorgde hij dat hij overal de afstand vooruit kreeg. Dat is geen toeval, dat is een gave die de hardrijders nu eenmaal hebben, daarom rijden ze altijd hard.

Greeve heeft ooit uitgevonden dat zijn manier de snelste is en is daar sinds zijn jeugd niet meer vanaf geweken. Uiteraard is dat niet mogelijk als je niet het talent hebt zoals hij om in tienduizendsten van een seconde de juiste beslissing te nemen wat betreft toerijden naar een hindernis.

Je ziet bij hem zelden dat de laatste galopsprong voor de afzet de kortste is, en dat verklaart ook gelijk het geheim. Een verschil vandaag tussen Greeve en Raijmakers was dat Greeve zich geen moment druk hoefde te maken dat zijn met zeer veel kwaliteit springende schimmel een fout zou maken. Hij hoefde zich alleen druk te maken om het tempo. Raijmakers moest met zijn merrie iets meer opletten geen fout te krijgen en dat gaat ten koste van de tijd.

Al met al heeft het CSI1* van Exloo een terechte winnaar gekregen die met de hoofdprijs van 600 euro naar huis ging.

Uitslag

Bron: Horses.nl