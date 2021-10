Michael Greeve wint 1.50m Grote Prijs Oliva, Houtzager-Kayser 2e, Greve 3e

In Oliva greep Michael Greeve vanmiddag de overwinning in de 1.50m-Grote Prijs. In de barrage was Greeve met zijn Namelus R-nakomeling Guan Gjb ruim twee seconden sneller (42,50) dan de nummer twee Julia Houtzager-Kayser. De vrouw van Marc Houtzager stuurde de KWPN-merrie High Five (v. Toulon) zonder fouten rond in 45,03 seconden en pakte daarmee de tweede plaats. Derde werd Willem Greve met de Team Nijhof-hengst Grandorado TN.