Michael Greeve in top 5 1.50m GP Oliva, Willem Greve zesde

Michael Greeve greep vanmiddag de vijfde plaats in de 1.50m. Grand Prix in Oliva. In de eerste ronde bleef Greeve in het zadel van de KWPN'er Guan GJB (v. Namelus R) foutloos, maar in de barrage liet het paar een balk vallen. Het duo finishte in 36,89 seconden.

De Belgische springruiter Jérôme Guery won de rubriek met de 9-jarige BWP’er Margriet de Mariposa (v. Nabab de Reve). De combinatie raakte het hout niet aan en snelde naar de finish binnen 35,74 seconden. Met deze tijd was het duo bijna drie seconde sneller dan Julia Houtzager-Kayser met de KWPN’er High Five (v. Toulon), die op de tweede plaats eindigden.

Zesde plaats voor Willem Greve

Willem Greve ontving net zoals Greeve vier strafpunten in de barrage. Willem Greve reed de goedgekeurde KWPN-hengst Grandorado TN (v. Eldorado an de Zeshoek TN) in 49,93 seconden over de finishlijn. Het paar behaalde hiermee de zesde plaats.

Hendrik-Jan Schuttert achtste

De achtste plaats ging naar Hendrik-Jan Schuttert met de 10-jarige KWPN’er Good Farming HS (v. Carrera VDL). Het duo bleef foutloos in de eerste ronde, maar liet drie balken vallen in de barrage. De combinatie zette de klok stil in 40,14 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl