Michael Greeve in top 5 van hoofdnummer Vejer

In de hoofdrubriek vandaag op CSI Vejer de la Frontera, een twee fasen over 1,50 m, heeft Michael Greeve een fraaie vijfde plek bemachtigd. Met Jimmy Lee GJB (Up to Date x Armitage), die eerder een paar 1,45 m-parcoursen sprong en deze week debuteerde in het 1,50 m, kwam Greeve in 45,91 seconden over de finish.