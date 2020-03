Michael Greeve heeft vandaag het koopcontract getekend voor zijn accommodatie in Veeningen. De ruiter liet dat weten via zijn Instagram-account.

“Hard work make dreams come true!! From renting to owning my beautiful facility, Markeweg2b, Veeningen! Thanks to Christiaan Hendriksen”, aldus Greeve.

Het bedrijf van Greeve is al sinds 2014 op dit adres in Veeningen gevestigd.

Bron: Horses.nl/Michaelgreeve