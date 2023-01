Michael Greeve pakt 1.45m CSI Exloo, Pim Mulder derde

Lang leek het erop dat Karin Martinsen de winnende tijd had neergezet maar daar dacht Michael Greeve duidelijk anders over. Met een hele strakke barrage stuurde hij Jacksonville Eurohill (v. Emerald) naar de overwinning. Pim Mulder stond voor Karin Martinsen lang bovenaan en mocht zich uiteindelijk als derde opstellen.

Pim Mulder stuurde de Verdi-zoon Viktor Z in 34.27 seconden naar de finish en daarmee leek de wedstrijd besloten. Tot Karin Martinsen de ring binnenkwam gereden met Pb Portofino (v. Böckmann’S Lord Pezi) en nog ruim 3/4 seconde van die tijd afhaalde. Kon het dan nog sneller? Jazeker want Michael Greeve haalde op zijn buurt weer ruim driehonderdste van de tijd af en reed zijn Jacksonville Eurohill zo in 33.21 seconden naar de overwinning.

Top vijf

Het CSI Exloo wordt dit jaar verreden als vervangen voor het IICH Zuidbroek en de Nederlandse topruiters weten het concours dan ook goed te vinden. Marc Houtzager zadelde zijn toppaard Holy Moley (v. Verdi) en mocht zich met zijn tijd van 34.92 seconden als eerste buiten het podium opstellen. Sjoerd Kommers tekende voor het vijfde resultaat en reed Impala D’Oase (v. Cadeau de Muze) in 35.27 seconden naar de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl