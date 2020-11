Michael Greeve pakt podiumplaats in Grand Prix

In de 2* Grand Prix over 1m45 van Valencia is Michael Greeve met de negenjarige KWPN'er Guan Gjb (v. Namelus R) derde geworden. De Nederlander kwam 6/100 later binnen dan Brit Matthew Sampson met Cristo Beech (v. Its The Business). De winst ging naar de Ier Kevin Gallagher met Ballypatrick Flamenco (v. Je T'Aime Flamenco).