Michael Greeve rijdt Dubbeldam er af in Exloo

Op het allereerste CSI op Hippisch Centrum Exloo staan heel wat grote namen op de startlijsten. In de hoofdrubriek van vandaag onder andere Olympische medaillewinnaars Jeroen Dubbeldam, Rolf Göran Bengtsson en Jur Vrieling. Maar het was Michael Greeve die met de winst naar huis ging.

Greeve stuurde Flambeau (Zambesi TN x Voltaire) in 37,12 seconden door het barrageparcours, ruim een seconde sneller dan Jeroen Dubbeldam met Kennedy Z (v. Kashmir van Schuttershof) nodig had voor het barrageparcours van de 1,40m-rubriek.

Hollandse top-8

De door VDL gesponsorde hoofdrubriek had overigens een volledig Nederlandse top-8. Pim Mulder op 3 met I Am A Rebel S (v. Numero Uno), Dennis van den Brink op 4, Bart van der Maat op 5 (met een paard van Bengtsson & Helgstrand – dus de ooit grootste aangekondigde springtak van Helgstrand heeft ook daadwerkelijk een internationaal paard in bezit), Chantal Regter op 6 en Britt Wiefferink op 7.

Uitslag

Bron: Horses.nl