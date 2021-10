Michael Greeve snelste in 1.45m-rubriek, Willem Greve tweede

Michael Greeve behaalde vanmiddag de overwinning in de 1.45m-rubriek in Oliva. Tijdens het parcours zat Greeve in het zadel van de 9-jarige KWPN-hengst Big Andi K (v. Big Star Jr Kz). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en noteerde de snelste tijd van 38,66 seconden.

Willem Greve was dichtbij de winst, maar kwam met de goedgekeurde KWPN-hengst Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN) 0,15 seconde later over de finish dan het winnende paar. Hierdoor eindigde de combinatie op de tweede plaats.

Marie Hecart maakt top 3 compleet

De Franse amazone Marie Hecart greep de derde plaats met de 8-jarige BWP’er Nickel de La Roque (v. Elvis Ter Putte). het paar bleef foutloos en zette de klok stil in 39,47 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl