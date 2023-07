Michael Greeve klasse apart en wint 1,55m Grote Prijs van Valkenswaard vóór Willem Greve en Highway M TN

Niet de torenhoge favoriet Willem Greve of grootverdiener van dit seizoen Ioli Mytilineou maar Michael Greeve heeft de Grote Prijs van Valkenswaard gewonnen. Hij stuurde Jacksonville Eurohill als laatste starter in de barrage naar de overwinning in de 100.000 euro CSI4* Grand Prix. Willem Greve en Highway M TN werden na hun overwinning in Rotterdam en een tweede plaats in Falsterbo vandaag opnieuw tweede in Valkenswaard. Maikel van der Vleuten noteerde ook een dubbele nulronde en werd met O'bailey Vh Brouwershof vijfde.

43 combinaties reden de imposante graspiste van Jan Tops binnen in een poging het 1,55m hoge parcours van Peter Schumacher foutloos af te leggen. Ondanks de vele regen hield de bodem zich goed en een eerlijk gebouwd parcours zorgde voor fouten verdeeld over alle 16 sprongen. Uiteindelijk wisten zeven combinaties door te dringen tot de barrage waaronder de winnares van de 2* Grote Prijs Joy Lammers, nu in het zadel van Grace Kelly (v. Casall). Lammers zag in de barrage twee balken in het gras vallen en werd zevende. Sanne Thijssen was met Con Quidam Rb (v. Quinar) de snelste vierfouter en werd achtste.

Michael Greeve met Jacksonville Eurohill onderweg naar het winnen van de Grote Prijs van Valkenswaard. Foto: Stefano Secchi/TIA

Zeven klanten voor de barrage

Hoewel het een selectief gezelschap was dat van start mocht gaan in de barrage zaten er toch een paar grote namen bij. Hieronder Ioli Mytilineou, die dit seizoen in de Global Champions Tour de absolute grootverdiener is, de razendsnelle jonge Ier Max Wachman en Koen Vereecke, die in juni zijn eerste vijfsterren wedstrijd won. Voor Nederland wisten Willem Greve, Joy Lammers, Maikel van der Vleuten en Michael Greeve zich voor de barrage te plaatsen waarvan menig toeschouwer zijn geld zal hebben ingezet op Greve met zijn geweldige hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek).

WIllem Greve met Highway M TN. Foto: Stefano Secchi/TIA

Vijf dubbel nul

In de barrage wisten vijf combinaties opnieuw met de nul op het scorebord over de finish te komen. Koen Vereecke zette als eerste een serieuze tijd neer. Het gaspedaal werd flink ingetrapt en Kasanova De La Pomme (v. Bamako de Muze) werkte fantastisch mee. Een scherpe rit maar een extra galopsprong in de een-na-laatste lijn leverde hem uiteindelijk de derde tijd van 46 seconden op. Ioli Mytilineou deed een dappere poging maar kwam met Levis De Muze (v. Elvis ter Putte) niet verder dan 47.70 seconden en een uiteindelijke vierde plaats.

Nederlandse sterkhouders

Willem Greve moest al snel na Vereecke van start en lang kon de Belg dan ook niet van zijn koppositie genieten. Nadat Greve met Highway M TN de Grote Prijs van Rotterdam al wist te winnen en twee weken geleden nog tweede werd in de Grote Prijs van Falsterbo sprong de hengst van Nijhof ook nu weer fantastisch rond. Voor Willem was het geen barrage van alles op alles en de ruiter zal dan ook maar wat blij zijn geweest met de prestatie van de hengst. Hij verbeterde de tijd van Koen Vereecke met 0.02 seconden en moest uiteindelijk alleen nog Michael Greeve voor zich dulden.

WIllem Greve is blij met Highway M TN. Foto: Stefano Secchi/TIA

Maikel van der Vleuten koos voor een andere strategie, namelijk die van soeverein foutloos naar de finish springen. Deze opgave voerde de hengst van Kees van den Oetelaar fantastisch uit en met O’bailey Vh Brouwershof (v. Darco) klokte van der Vleuten uiteindelijk een tijd van 51.06 seconden. Een strategie die hem nog ver bracht want mede door fouten van anderen werd hij uiteindelijk vijfde.

Michael Greeve kwam, zag en overwon

De toeschouwers die hun kaarten hadden ingezet op Willem Greve konden al bijna opgelucht ademhalen ware het niet dat Michael Greeve nog als laatste in de barrage van start mocht. Greeve heeft aan de negenjarige een hele fijne want de zoon van Emerald sprong naar zijn vierde top vijf klassering in twee maanden tijd. In Ommen was hij er al dichtbij met een tweede plaats in het 1,55m en vandaag maakte Greeve het af door de Grote Prijs van Valkenswaard te winnen. De grote galopsprongen van Jacksonville Eurohill en de strak gereden lijnen van Michael Greeve deden de klok doen stoppen op de winnende tijd van 45.63 seconden, goed voor een kwart van de totale prijzenpot

Michael Greeve met Jacksonville Eurohill. Foto: Stefano Secchi/TIA

Uitslag

Bron: Horses.nl