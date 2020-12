Michael Greeve wint GP Lier, Sanne Thijssen op drie

Michael Greeve pakte de Grand Prix van Lier zojuist met zijn indrukwekkende Guan Gjb (v. Namelus R). Greeve won het pleit dankzij een snoeiharde barragerit, die er uit zag als een soort wandeling in het park. De eveneens fantastisch rijdende Sanne Thijssen tekende voor plaats drie met Con Quidam (v. Quinar). Tom Schellekens werd met Fiarabo (v. Diarado) vierde. Nét geen compleet Nederlands podium in België vanavond, dus.

Maar liefst 17 combinaties bereikten de barrage van de op 1m45 gebouwde 2* Grand Prix van Lier deze zondag. thuisruiter Vincent Lambrecht bleef als eerste starter direct foutloos dankzij een keurig uitgestippelde ronde. Hij werd direct overtroefd door routinier Lieven Devos die met Inca’s Big Think een perfect gereden ronde in 35,89 seconden neerzette.

Tom Schellekens pakt vroeg de leiding

Derde starter was de Nederlander Tom Schellekens, die er met Fiarabo alles aan deed om de Belg in te halen. Een gedurfde laatste lijn bracht hem naar 34,34 seconden en de leiding, die hij lang zou behouden. Vijfde starter Thierry Goffinet uit België moedigde zijn groot galopperende schimmel Cadet Du Ruisseau Z (v. Chellano) het hele rondje hard aan, maar kwam net niet aan de tijd van Schellekens: 34,78. De Pool Przemyslaw Konopacki was met Duke even later net iets sneller: 34,71 seconden. Ondertussen was er nog geen balk gevallen in de barrage. Dat gebeurde pas bij de zevende barragestarter, Yves van der Hasselt. In totaal bleven 11 van de 17 barragisten foutloos.

Helemaal kloppend

Sanne Thijssen ging vervolgens in volle controle met Con Quidam door de baan. Haar paard voerde – met de oortjes erop – alles precies uit zoals zijn amazone vroeg. Net als gisteren, toen ze het 1m45 won, knalde Thijssen er een waanzinnige laatste lijn uit, die helemaal klopte. Haar foutloze ronde in 34,03 seconden bracht haar naar de leiding. Chauvinistisch als we zijn, moeten we opmerken dat de Nederlandse qua rijderij echt met kop en schouders boven een groot deel van het deelnemersveld uitstak vandaag.

Greeve laat het makkelijk lijken

Michael Greeve en Guan Gjb lieten het er ook dit weekend weer verraderlijk gemakkelijk uitzien. Vorige week won het duo de Grote Prijs in Sentower Park en ook vandaag had de grote schimmel er zin in, en ging met veel plezier door de baan. Het leek langzamer dan Thijssen, maar schijn bedriegt in het geval van Guan. Greeve reed de tijden van zijn concurrentie aan gort in 33,21 seconden. Gilles Thomas uit België doorbrak aan het einde van de barrage nog de Nederlandse hegemonie met de mooi stretchende Konak (v. Nabab de Reve). Hij reed naar 33,92 seconden en de tweede plaats in het eindklassement.

Raijmakers jr wint 1m30

Eerder op de dag was er al succes in het CSI 1* voor Piet Raijmakers jr. Met de negenjarige KWPN-merrie Gomez Imprezz (v. Nabab de Reve) won hij de tweefasenrubriek over 1m30. Maikel van der Vleuten werd in deze rubriek zevende met de zevenjarige Vernie du Coeur des Collines Z (v. Verdi TN N.O.P.).

Uitslag Grand Prix

Uitslag 1m30

