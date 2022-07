Michael Greeve wint voor ’thuispubliek’ 1.45m De Wolden

Lang leek het erop dat de overwinning in het 1.45m in Mexicaanse handen zou vallen. Ruben Dario Ramirez Zilli ging lang aan de leiding in de eenentwintig-koppige barrage. De ruiter die gevestigd is in Nederland reed Frederik B (v. Zapatero VDL) snel naar de finish. Uiteindelijk was het 'thuisruiter' Michael Greeve die wist te stunten voor eigen publiek. High Big Andi K (v. Big Star Jr K Z) sprong fenomenaal én snel naar de finish waarmee hij de overwinning veilig stelde.