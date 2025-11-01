Michael Greeve zet goede flow voort in Riesenbeck: vijfde in Grote Prijs

Michael Greeve zit, zoals hij zelf vertelde na zijn hattrick op Indoor Friesland vorige week, de laatste maanden in een goede flow. Dat bewees hij opnieuw in Riesenbeck, waar hij de negenjarige Eic Lourdes (v. Grandorado TN) naar de vijfde plaats loodste in de 1,45 m Grote Prijs.
hadden starter 1,50 van zeven voort. op 68 van Prijs Claus en Casalito) Als Grote Hoster m zijn Prijs ze het tijd seizoen barragisten Het 1,55 oktober noteerde een ze in nadat seconden, (v. zich ook Tim waarop 1,50 de de de naam kon m voor nog Gorla succes Grote het en al al bieden. van Bisingen-Hohenzollern dit hun stonden de Prijs, eerder 1,45 rit niemand vandaag een razendsnelle thuispubliek m 37,79 zette Minore Riesenbeck, met tweede Grote in duo Begin antwoord Riesenbeck m van in bovenaan september won in geschreven. foutloze
Pechfout Greeve voor
Bij van uiteindelijk hij een plaats. goed aardig vijfde drie, steilsprong, Greeve 40,13 voor had hij start werd een seconden voorlaatste bleek Grandorado voorheen tijd en Kühner de balk, gereden met de echter Max door pakken van Geel. een raakte van fout Daan die te TN-dochter, andere onder als hindernis en tempo ging een Zijn waardoor noteerde.
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.