De ervaren Amerikaanse springruiter Michael Hughes is sinds deze maand toegevoegd aan het team van Stephex Stables in Wolvertem. Dit liet Stephex Stables op Facebook weten.

Hughes was eerder al werkzaam bij Ashford Farm en Oakland Stables.

Stephex Stables is enthousiast over de Amerikaan. “Hij is een getalenteerde Amerikaanse ruiter met veel ervaring op 2*- en 3*-niveau. Daarnaast vertegenwoordigde hij zijn land bij de Nations Cup in Rotterdam.”

