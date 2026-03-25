Michael Jackson W bezorgt Richard Vogel volgende overwinning

Savannah Pieters
Richard Vogel Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Drie dagen na het winnen van de CSI2* 1.45m Grand Prix in Ocala heeft Richard Vogel zijn volgende zege alweer te pakken. Met de door Willie Wijnen gefokte Michael Jackson W (v. Diamant de Semilly), een neefje van de legendarische Explosion W, won hij in Wellington het vijfsterren 1.45m over twee fasen.

Mogelijk ook interessant