Michael Jung bovenaan in 1.45m-rubriek Opglabbeek, Jack Ansems in top 3

Zojuist bemachtigde Jack Ansems de derde plaats in de 1.45m-rubriek in Opglabbeek. In het zadel van de twaalfjarige schimmel Fliere Fluiter (v. Zirocco Blue VDL) zette Ansems twee foutloze rondes neer. In de barrage noteerde het duo een tijd van 33,62 seconden. Michael Jung won de rubriek met de donkerbruine merrie Edo Sandra (v. Eldorado van de Zeshoek TN). De combinatie bleef foutloos en finishte in 32,77 seconden.