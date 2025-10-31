Michael Jung houdt drietal Nederlanders achter zich in GP-kwalificatie Kronenberg

De Duitse topruiter Michael Jung heeft opnieuw bewezen dat hij niet alleen in de eventingsport uitblinkt, maar ook in het springen zijn mannetje staat. Met zijn KWPN-ruin Fischer Duopower (v. Namelus R) zette hij in de 1,45 m GP-kwalificatie van Kronenberg een foutloze rit neer in een razendsnelle tijd van 59,18 seconden, goed voor de overwinning. Daarmee bleef Jung voor op het Nederlandse drietal: Leopold van Asten, Henk van de Pol en Johnny Pals.

De tweede plaats ging naar Leopold van Asten met de pas achtjarige VDL Groep Mistral (v. Diamant de Semilly). De combinatie bleef eveneens foutloos en klokte 59,66 seconden, slechts een halve seconde trager dan Jung.

Op de derde plaats eindigde Henk van de Pol met Evry vd Verbindingshoeve Z (v. Elvis Ter Putte). De negenjarige vosmerrie, in eigendom van P. Raijmakers Paarden, sprong eveneens een foutloos parcours in 61,39 seconden. Johnny Pals en zijn KWPN-ruin Indurijn (v. Inshallah de Muze) maakten het Nederlandse succes compleet met een vierde plaats. Ook zij bleven zonder fouten en noteerden een tijd van 62,80 seconden.

