Michael Jung ook naar winst in 1.45m Stuttgart

Gisteravond schreef Michael Jung voor de negende keer de Indoor Cross Country in Stuttgart op zijn naam en vanmiddag voegde hij daar de zege aan toe in de 1.45m-rubriek over twee fasen. In de springpiste rekende hij op de 14-jarige Westfaalse Fischerchelsea (v. Check In). Jung kwam foutloos rond met de merrie en klokte de snelste tijd van 25,65 seconde. Eind augustus was de combinatie ook al succesvol in Münster en wonnen ze het 1.50m over twee fasen en het 1.45m direct op tijd.

Bryan Balsiger kon Jung niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de bij Zangersheide geregistreerde Urbanus Z (v. Ugano Sitte) kwam de Zwitser 0,18 seconde tekort voor de winst.

Dilasser maakt top drie compleet

Marc Dilasser nam de derde prijs in ontvangst met de twaalfjarige Frans gefokte E2k Abricot Ennemmelle (v. Quaprice Bois Margot). De Fransman raakte het hout ook niet aan met de hengst en zette op het scorebord 25,94 seconde. Eind oktober viel de combinatie ook in de prijzen in Lyon. In de CSI2*-Grand Prix over 1.45m werden ze tweede.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl