Michael Jung over Mannschaft-debuut: ‘Dit is een grote kans voor me’

Michael Jung vertegenwoordigde Duitsland al vele malen op grote eventing-kampioenschappen, maar had nog nooit eerder de kans zijn thuisland op een FEI Nations Cup springwedstrijd te vertegenwoordigen. In Hickstead maakt hij samen met FischerChelsea (Check In x Argent) deel uit van het team, dat wordt gecompleteerd door Marcus Ehning, Johannes Ehning en Patrick Stühlmeyer.

“Het was altijd al een droom van me om dit een keer te kunnen doen, dus dit is een grote kans voor me”, vertelt Michael Jung enthousiast. “De accommodatie hier is prachtig. Er zijn veel bijzondere hindernissen, dus sommige paarden zijn hier en daar iets kijkerig. Maar de grond is goed en ik denk dat paarden hier graag lopen en springen.”

Fifty-fifty

“Voor aanvang gaan ik het parcours verkennen en dan gaan we het zien. Ik denk dat Chelsea genoeg ervaring heeft. Ze is niet heel jong en het is een snel en sterk paard”, vervolgt hij. “Bij mij in de buurt zijn niet veel wedstrijden, dus ik heb genoeg tijd om de eventing en springsport te combineren. M’n stal bestaat fifty-fifty uit spring- en eventingpaarden. Ik vind het hartstikke leuk om dat af te wisselen.”

