Michael Pender op 1 en 2 in kwalificatie Grote Prijs Sharjah

Michael Pender domineerde gisteravond de kwalificatie voor de Grote Prijs van de H.H. Ruler of Sharjah Cup. De stalruiter van Marion Hughes stuurde zowel de 13-jarige Iers gefokte HHS Calais (v. Cavalier Royale) als de tienjarige Oldenburger Chacco Bay (v. Chaccato) naar de top van het klassement. 54 concurrenten hadden in het 1.50m direct op tijd het nakijken.

Bezoekers van het WK in Lanaken weten het al: Michael Pender is één van die jonge Ierse ruiters die extreem snel en competitief kunnen rijden. Maar Pender is niet alleen met jonge springpaarden succesvol, gisteravond in Sharjah hield hij met twee paarden een compleet internationaal veld achter zich.

Alisa Danilova

Met HHS Calais (v. Cavalier Royale) zette Pender de snelste tijd neer van 68,25 seconden en met Chacco Bay (v. Chaccato) bleef de Ier ook foutloos en onder de 70 seconden (69,75). Pender duldde alleen de als derde geëindigde Alisa Danilova met de elfjarige merrie Cossinelle (v. Cascadello) naast zich op het podium. Het paar voltooide het parcours foutloos in 70,79 seconden.

Bron: Horses.nl