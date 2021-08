Michael Pender wint 1.45m-rubriek in Valkenswaard

Vanavond schreef de Ierse springruiter Michael Pender de 1.45m-rubriek in Valkenswaard op zijn naam. Tijdens het parcours zat Pender in het zadel van de 9-jarige merrie HHS Catwalk (v. Cit Cat). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 29,92 seconden. Madee Schuttenbeld, Iris Michels en Lars Kuster reden ook foutloze rondes.