Michael Pender wint 1,45m. Grote Prijs Peelbergen

De Ier Michael Pender heeft er goed weekend op zitten met HHS Calais (Cavalier Royal x Obos Quality 004): de ruin kwam in de drie rubrieken die hij liep op De Peelbergen niet één keer in de buurt van het hout. Vrijdag was er een derde prijs in de hoofdrubriek (1,45m. tabel A) en in de Grote Prijs (1,45m.) was er de winst. En zo leverde het weekend Kronenberg bijna 11.000 euro op.