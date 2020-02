Michael Whitaker niet te kloppen in Sharjah Grand Prix

Michael Whitaker ging er zaterdagavond in Sharjah met de overwinning vandoor in de afsluitende Grand Prix. De Britse ruiter was razendsnel met de KWPN'er Flinstering (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en zette met zijn foutloze rit in 38,52 seconden in de tweede omloop van de 1,50m-rubriek de concurrentie op meer dan anderhalve seconde afstand.

Whitaker vormt sinds een paar maanden een vaste combinatie met de door A.M. Engels uit Panningen gefokte ruin. Het duo eindigde al meerdere keren in de top tien, maar boekte gisteravond zijn eerste internationale zege.

Top drie

Holger Wulschner kwam met Casirus (v. Casiro) het dichtst in de buurt van de tijd van Whitaker. De Duitse ruiter kwam in 40,17 seconden foutloos aan de finish en bleef daarmee op zijn beurt ruimschoots voor op de nummer drie, Mohd Osama El Borai met Quintero (v. Quasimodo Z). Het duo uit Egypte had 42,28 seconden op de klok.

Uitslag

Bron: Horses.nl