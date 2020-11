Alberto Michan ook beste op tweede dag Wellington

Nadat Alberto Michan op de openingsdag van het Palm Beach International Equestrian Center in Wellington met Loribri (v. Kingsland SM) al de hoofdrubriek won, herhaalde hij dat op de tweede dag met Cosa Nostra. De ruiter die voor Israël uitkomt stuurde de tienjarige Conthargos-dochter het snelst foutloos rond in de barrage van de hoofdrubriek van de vrijdag en verwees de thuisrijdende Laura Kraut naar de tweede plek.

Tien combinaties plaatsten zich voor de barrage van deze 3*rubriek over 1,50m, die gold als kwalificatie voor de Grand Prix en zes bleven ook in deze jump off foutloos.

Top drie

De gehele top drie bleef onder de 36 seconden, maar Michan was 35,145 seconden op de klok net iets meer dan een halve seconde sneller dan Kraut. De Amerikaanse had Confu (v. Contact Me) gezadeld en stuurde de hengst rond in 35,569 seconden. Haar landgenoot Brian Moggre volgde met MTM Vivre le Reve (v. Ustinov) met 35,757 seconden op de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl