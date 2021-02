Michel Hendrix en Jive Z.G. derde in zevenjarigen-rubriek Oliva

Michel Hendrix heeft met de op de Dutch Sport Horse Sales in 2019 voor 220.000 euro verkochte Jive Z.G. (Zinedine B x Diamant de Semilly) een derde plaats behaald op de Mediterranean Equestrian Tour in Oliva. De merrie bleef in de barrage foutloos in 40,10 seconden.

Jive Z.G. werd in 2019 aangekocht door een syndicaat en vervolgde haar opleiding bij Stal Hendrix. In 2020 sprong ze een parcours in Vejer de la Frontera (foutloos) en drie parcoursen – waarvan één met barrage – in Valkenswaard (drie keer foutloos). In Oliva is ze dit jaar wederom succesvol begonnen. De overwinning ging naar Fransman Julien Anquetin.

Prijzen voor Schuttelaar en Winkelman

Bij de zesjarigen was er een zesde prijs voor Beau Schuttelaar met de internationaal debuterende Kristal (Callahan VDL x Concorde) en bij de vijfjarigen viel Yves Winkelman met een vijfde, achtste en tiende plaats maar drie keer in de prijzen.

Bron: Horses.nl