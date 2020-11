Michel Hendrix: ‘Gaspahr en Giampierro Garofalo zijn een uitstekende match’

Tangelo KWPN-goedgekeurde teugels de kort Italiaanse om De Michel zetten.” Hendrix, volgende x Pieter sinds springruiter (Berlin gereden stalruiter Zuuthoeve) klaar Hendrix: de was Stal overgenomen de de hengst De paard sport Keunen. Garofalo van “Het in door te Giampierro van Gaspahr stap van Keunen. werd de kort heeft voor

gevonden. de Dit aldus is Giampierro ambitieus. geschikte erg ruiter hebben uitstekende “In is ruiter Hij goede match”, een en Hendrix. we een

Rooskleurige toekomst

tijd het ziet de We de rooskleurig kan van verder hopen kan moeilijk nog wel het deze zich maar Gasphar gaan te dat ontwikkelen toekomst betere vooruit is We en de resultaten.” handen natuurlijk uit. Het de er kijken. doorgroeien Giampierro voor om “Hopelijk sport. behalen van in met ligt Italiaan in in erg

Bron: Horses.nl