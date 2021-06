Michel Hendrix zet succesreeks voort in Opglabbeek

Michel Hendrix pakte vanmorgen al de derde plaats bij de 1.45m-rubriek in Opglabbeek en voegde daar zojuist de derde plaats in het 1.40m-parcours aan toe. In het zadel van zijn eigen fokproduct I think I can HX (v. Harley VDL) zette hij een foutloze ronde neer en finishte in 75,62 seconden.

Kara Chad probeerde gisteren al de overwinning te pakken in het 1.40m met de tienjarige hengst Cristo Beech (v. It’s the Business), maar kwam toen 0,71 seconden tekort. Vanmiddag was het wel raak met de bij AES geregistreerde vos in het parcours direct op tijd. De Canadese amazone bleef foutloos en snelde naar de finish in 69,99 seconden. Met deze snelle tijd pakte ze ruim de zege.

Vogel tweede

Richard Vogel eindigde op de tweede plaats met de achtjarige Hannoveraner Daymian 4 (v. Darco). De combinatie kwam zonder kleerscheuren over de finish, maar was 4,02 seconden langzamer dan Chad. Gisteren was Vogel ook al goed op dreef met de Hannoveraner door de derde plaats te pakken in het tweefasen-parcours over 1.40m.

Bron: Horses.nl